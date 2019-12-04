В Петербурге Вечный огонь забросали снегом

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На Марсовом поле в Санкт-Петербурге неизвестный подросток забросал снегом Вечный огонь.
В Петербурге Вечный огонь забросали снегом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Петербург Газ».

«Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом. Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений не выявлено, горение восстановлено», — рассказал собеседник.

Вместе с этим в компании отметили, что у них есть данные, что виновным в произошедшем является подросток. Об этом оперативной службе по телефону сообщили очевидцы случившегося.

По информации агентства, эту версию событий подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как подросток специально носит снег и кидает его на мемориал до тех пор, пока огонь не потух.

Ранее в Уссурийске закидали землёй Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подозреваемых в произошедшем оперативно задержали.

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