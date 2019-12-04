Ведущий стрима RT рассказал, как пытался задать вопросы директору ФБК и пресс-секретарю Навального

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Ведущий стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Митя Леонтьев рассказал, как ездил к Мосгордуме, чтобы задать вопросы директору ФБК* Ивану Жданову и пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш.
Ведущий стрима RT рассказал, как пытался задать вопросы директору ФБК и пресс-секретарю Навального
  • © RT

«Я подошёл к господину Жданову и начал задавать вопросы. Он хотя бы от меня не отвернулся, и как-то мы с ним коммуницировали. Я ему говорю: «Приходите в прямой эфир». Он говорит: «Я не приду, вы — RT — мусорное СМИ», — рассказал Леонтьев.

По словам ведущего, подойдя к Ярмыш, он сказал ей, что месяц не может до неё дозвониться.

«Она мне говорит: «А вы кто?» Я говорю: «Я Дмитрий с RT». Она: «Я им не верю». Я вытаскиваю свою пресс-карту, показываю, она поворачивается вполоборота, как будто меня не видит», — сообщил он.

Также в ходе стрима Леонтьев и экс-юрист ФБК Виталий Серуканов попробовали дозвониться до Ярмыш, но безуспешно.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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