Ведущий стрима RT рассказал, как пытался задать вопросы директору ФБК и пресс-секретарю Навального
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«Я подошёл к господину Жданову и начал задавать вопросы. Он хотя бы от меня не отвернулся, и как-то мы с ним коммуницировали. Я ему говорю: «Приходите в прямой эфир». Он говорит: «Я не приду, вы — RT — мусорное СМИ», — рассказал Леонтьев.
По словам ведущего, подойдя к Ярмыш, он сказал ей, что месяц не может до неё дозвониться.
«Она мне говорит: «А вы кто?» Я говорю: «Я Дмитрий с RT». Она: «Я им не верю». Я вытаскиваю свою пресс-карту, показываю, она поворачивается вполоборота, как будто меня не видит», — сообщил он.
Также в ходе стрима Леонтьев и экс-юрист ФБК Виталий Серуканов попробовали дозвониться до Ярмыш, но безуспешно.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.