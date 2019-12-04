В Москве сообщили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте в 2020 году

Короткая ссылка
В московском Департаменте транспорта рассказали, что цены на проезд в столичном общественном транспорте вырастут в 2020 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Москве сообщили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте в 2020 году
  • © mos.ru

Как уточнили в Дептрансе, главные изменения коснутся цен на разовые поездки. Билет «Единый» на одну поездку подорожает до 57 рублей, на две поездки — до 114 рублей, на 60 поездок — до 1970 рублей, а билет на календарный месяц с лимитом в 70 поездок будет стоить 2900 рублей. Эти цены будут распространяться на столицу и Подмосковье.

Разовая поездка в метро, на МЦК, в центральной зоне МЦД и на наземном транспорте по карте «Тройка» подорожает до 40 рублей. В пригородной зоне разовая поездка по «Тройке» обойдётся в 47 рублей. При оплате банковской картой билет в Москве будет стоить 44 рубля, в области — 51 рубль. По тарифу «90 минут» в Москве и Подмосковье билет будет стоить 62 рубля. С МЦД и МЦК пересадка на метро будет бесплатной.

Льготные билеты на месяц для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов в метро с февраля 2020 года будут стоить 405 рублей, на три месяца — 1215 рублей. Наземный транспорт для учащихся подорожает до 265 рублей за месяц и 795 за три месяца.

В пресс-службе отметили, что стоимость безлимитных проездных в Москве не изменится.

Ранее заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала в беседе с сайтом «Москва 24» сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить