Симоньян о словах Навального про её звонок: вот что бывает, когда пропускаешь приём таблеток

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост в Twitter Алексея Навального, который написал о звонке «настоящей Маргариты Симоньян».

«Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян», — написал Навальный.

«Вот что бывает, когда **** [обманщик] пропускает приём таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал Доктор», — прокомментировала пост Симоньян.

Она добавила, что эти слова Навального — «для тех, кто всё ещё сомневается, как эти люди ПРОВЕРЯЮТ всё, что они несут».

После этого Навальный опубликовал ещё один пост, в котором заявил, что это была шутка.

«Мы так искромётно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечёмся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином», — прокомментировала Симоньян.