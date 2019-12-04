Эксперт рассказал о самой безопасной скорости на дорогах

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Известия» рассказал о самой безопасной скорости на дорогах.

По его мнению, это скорость постоянная.

«Человек набрал скорость и движется в постоянном темпе, как и весь поток, — это безопасно», — заявил он.

Как полагает эксперт, без сокращения скорости снизить смертность не получится. Так, снижение нештрафуемого порога превышения в 20 км/ч позволит повысить безопасность на дорогах, считает он.

Ранее Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.