Эксперт рассказал о самой безопасной скорости на дорогах
- РИА Новости
По его мнению, это скорость постоянная.
«Человек набрал скорость и движется в постоянном темпе, как и весь поток, — это безопасно», — заявил он.
Как полагает эксперт, без сокращения скорости снизить смертность не получится. Так, снижение нештрафуемого порога превышения в 20 км/ч позволит повысить безопасность на дорогах, считает он.
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