Эксперт рассказал о самой безопасной скорости на дорогах

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Известия» рассказал о самой безопасной скорости на дорогах.
Эксперт рассказал о самой безопасной скорости на дорогах
  • РИА Новости

По его мнению, это скорость постоянная.

«Человек набрал скорость и движется в постоянном темпе, как и весь поток, — это безопасно», — заявил он.

Как полагает эксперт, без сокращения скорости снизить смертность не получится. Так, снижение нештрафуемого порога превышения в 20 км/ч позволит повысить безопасность на дорогах, считает он.

Ранее Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

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