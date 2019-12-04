В Татарстане ликвидировали пожар на нефтеперекачивающей станции

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Возгорание на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана ликвидировано, инцидент не повлиял на прокачку нефти, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
В Татарстане ликвидировали пожар на нефтеперекачивающей станции
  • РИА Новости

«За счёт оперативной локализации пожара сейчас он полностью ликвидирован», — цитирует его РИА Новости.

Дёмин также уточнил, что пожар произошёл на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре объёмом 20 тыс. куб. метров во время проведения демонтажных работ подрядной организацией.

«Возможно, причиной стал взрыв газовоздушной смеси, но ещё уточняем», — добавил представитель «Транснефти».

Ранее сообщалось о поисках двух рабочих после пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане.

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