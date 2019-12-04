Суд предложил вернуть на доследование дело о гибели пожарных в Москве

Председательствующая судья предложила вернуть на доследование уголовное дело о гибели восьмерых сотрудников МЧС России при тушении пожара на складе в Москве в 2016 году, сообщает ТАСС.

«Обвинение составлено с нарушением требований УПК России, есть основания вернуть дело на доследование», — заявила она в ходе заседания Преображенского районного суда.

По версии следствия, обвиняемые — начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве и старший помощник начальника дежурной смены столичной службы пожаротушения — проявили халатность при выполнении своих обязанностей, которая привела к смерти их подчинённых в результате обрушения загоревшегося здания.

Представители защиты, в свою очередь, утверждают, что кровля склада обрушилась в результате взрыва. При этом следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.

В январе суд отстранил от должности начальника управления пожарно-спасательных сил по Москве в связи с обвинением в халатности.

22 сентября 2016 года на северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 100 кв. м. Прибывшим на место пожарным удалось спасти более 100 работников, а также предотвратить взрывы 30 газовых баллонов и утечку около 70 кг аммиака.

В ходе работ по ликвидации пожара обрушилась крыша склада, в результате чего погибли восемь сотрудников МЧС. Впоследствии их посмертно представили к орденам Мужества.