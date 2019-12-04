В АТОР назвали самые популярные рождественские направления у российских туристов

В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления среди российских туристов в период католического Рождества, сообщает kp.ru.

По данным АТОР, россияне чаще всего покупают путёвки в европейские страны. На первом месте — Италия, на втором — Чехия, на третьем — Австрия.

Также в топ-10 вошли Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия.

По словам экспертов, в основном туристы покупают путёвки на 3—7 дней и тратят на них в среднем от 29 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные направления в новогодние каникулы.