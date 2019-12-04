Генпрокуратура России дополнила свой видеосервис «Эфир» новым форматом лайфхаков

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Генеральная прокуратура России дополнила свой видеосервис «Эфир» новым форматом лайфхаков.

Это короткие видео о том, как себя вести в рамках закона в ситуациях, в которых может оказаться каждый из нас. В отличие от постоянных тематических рубрик видеосервиса «Эфир», этот формат скорее напоминает видеоблог, который не привязан к какой-то конкретной сфере.

Новые выпуски лайфхаков от «Эфира» Генпрокуратуры пока будут выходить раз в неделю по средам во всех официальных аккаунтах ведомства. В прокуратуре обещают учитывать пожелания интернет-пользователей при подборе тем для своих лайфхаков.

1 октября Генпрокуратура России запустила новый информационно-коммуникационный сервис «Эфир». Это технологический микс интерактивной live-трансляции и стримингового канала. С одной стороны, собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара доступен для просмотра в удобное для аудитории время, с другой — зрителям предлагаются актуальные новости и аналитика от органов прокуратуры в прямом эфире. Самое главное — прокуроры отвечают на вопросы в интерактивном чате и на звонки зрителей.

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