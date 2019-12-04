В Калининграде возбуждено дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов
- РИА Новости
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Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СК России по Калининградской области, бизнесмен допустил скопление полуметрового слоя отходов лакокрасочных материалов на поверхности почвы и в толще почвы глубиной около полутора метров и более и, как следствие, загрязнение окружающей среды на земельном участке в поселке Майское Багратионовского района.
Если вина предпринимателя будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, отметили в СК России по региону.
Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.