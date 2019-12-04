В Калининграде возбуждено дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов

В Калининграде в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.

Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на СК России по Калининградской области, бизнесмен допустил скопление полуметрового слоя отходов лакокрасочных материалов на поверхности почвы и в толще почвы глубиной около полутора метров и более и, как следствие, загрязнение окружающей среды на земельном участке в поселке Майское Багратионовского района.

Если вина предпринимателя будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, отметили в СК России по региону.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.