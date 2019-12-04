СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области.

Дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

По версии СК, взрыв произошёл в квартире на первом этаже дома, в результате чего обрушилась стена с первого до четвёртого этажа.

Пострадали шесть жильцов. Под завалами было найдено тело местного жителя 1983 года рождения. Тело погибшего направят на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Также ведётся допрос свидетелей и очевидцев ЧП.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома.

В ГУ МЧС сообщили о завершении спасательной операции на месте ЧП.