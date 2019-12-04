СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области. 

Дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

По версии СК, взрыв произошёл в квартире на первом этаже дома, в результате чего обрушилась стена с первого до четвёртого этажа. 

Пострадали шесть жильцов. Под завалами было найдено тело местного жителя 1983 года рождения. Тело погибшего направят на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Также ведётся допрос свидетелей и очевидцев ЧП.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома.

В ГУ МЧС сообщили о завершении спасательной операции на месте ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить