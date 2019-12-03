В Твери почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

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В Твери прошли мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата, сообщает kp.ru.
В Твери почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

У могилы Неизвестных солдат на кладбище у деревни Николо-Малица была организована городская молодёжная акция «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!».

Участники почтили память погибших в Великую Отечественную войну и возложили цветы к мемориалу.

Памятные мероприятия состоялись и на других воинских захоронениях Твери. Кроме того, у Обелиска Победы провели памятный митинг.

Ранее телеканал «360» сообщал об акции «Помня Победу, возрождаем Россию» на Алтае.

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