В Твери почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
У могилы Неизвестных солдат на кладбище у деревни Николо-Малица была организована городская молодёжная акция «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!».
Участники почтили память погибших в Великую Отечественную войну и возложили цветы к мемориалу.
Памятные мероприятия состоялись и на других воинских захоронениях Твери. Кроме того, у Обелиска Победы провели памятный митинг.
Ранее телеканал «360» сообщал об акции «Помня Победу, возрождаем Россию» на Алтае.