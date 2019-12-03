Эксперт прокомментировал предложение исключить «площадку» из экзамена на права

Независимый автоэксперт Сергей Асланян в беседе со «Взглядом» прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

Он поддержал данное предложение. По его словам, с точки зрения водителя неважно, есть ли такое испытание.

Как напомнил Асланян, ранее испытание «площадка» не было обязательным, и граждане успешно получали права.

«Я за рулём уже 30 лет и ни разу не попадал в аварию, хотя никакую площадку не проходил», — добавил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД.