Эксперт прокомментировал предложение исключить «площадку» из экзамена на права

Короткая ссылка
Независимый автоэксперт Сергей Асланян в беседе со «Взглядом» прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
Эксперт прокомментировал предложение исключить «площадку» из экзамена на права
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Он поддержал данное предложение. По его словам, с точки зрения водителя неважно, есть ли такое испытание.

Как напомнил Асланян, ранее испытание «площадка» не было обязательным, и граждане успешно получали права.

«Я за рулём уже 30 лет и ни разу не попадал в аварию, хотя никакую площадку не проходил», — добавил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить