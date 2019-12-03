Эксперт прокомментировал сообщения о росте числа ДТП с такси в России

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Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербин в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщения о росте числа ДТП с такси в России.
Эксперт прокомментировал сообщения о росте числа ДТП с такси в России
  • РИА Новости

«По Трудовому кодексу человек должен работать восемь часов, но за это время просто невозможно заработать более-менее приличную сумму, поэтому водители вынуждены находиться за рулём по 12—14 часов», — заявил он.

По его словам, это существенно снижает внимание и провоцирует аварии.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова сообщала, что за десять месяцев 2019 года количество ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий).

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса Андрей Попков в беседе с Nation News прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста.

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