Эксперт прокомментировал сообщения о росте числа ДТП с такси в России
- РИА Новости
«По Трудовому кодексу человек должен работать восемь часов, но за это время просто невозможно заработать более-менее приличную сумму, поэтому водители вынуждены находиться за рулём по 12—14 часов», — заявил он.
По его словам, это существенно снижает внимание и провоцирует аварии.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова сообщала, что за десять месяцев 2019 года количество ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий).
Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» и член общественного совета Минтранса Андрей Попков в беседе с Nation News прокомментировал возможность исчезновения профессии таксиста.