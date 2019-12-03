В Ставропольском крае арестовали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1998 году
- РИА Новости
По имеющимся данным, более 20 лет назад двое приятелей взяли такси и отправились в соседнее село. Один из пассажиров задушил водителя. Автомобиль угнали, после чего продали на территории соседнего региона.
Сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого в Дагестане, где тот скрывался всё это время. Суд в Нефтекумске поместил мужчину под стражу.
«В 2015 году следователями СКР был задержан второй подозреваемый — 42 летний житель Республики Коми», — добавили в ведомстве.
Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.