В Ставропольском крае арестовали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1998 году

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В Нефтекумске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве и разбойном нападении, совершённых в 1998 году, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
В Ставропольском крае арестовали подозреваемого в убийстве, совершённом в 1998 году
  • РИА Новости

По имеющимся данным, более 20 лет назад двое приятелей взяли такси и отправились в соседнее село. Один из пассажиров задушил водителя. Автомобиль угнали, после чего продали на территории соседнего региона.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого в Дагестане, где тот скрывался всё это время. Суд в Нефтекумске поместил мужчину под стражу.

«В 2015 году следователями СКР был задержан второй подозреваемый — 42 летний житель Республики Коми», — добавили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

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