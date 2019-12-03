Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

Доля оснащения Военно-морского флота России современным оружием составляет 68%. Об этом во время совещания по военной тематике заявил российский лидер Владимир Путин.

«В целом доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия продолжит «развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским, высокоэффективным».

Он рассказал, что в рамках гособоронзаказа в 2019 году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники.

По словам Путина, среди них будет две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

22 ноября Путин, выступая в ходе заседания СБ России, рассказал, что доля современного оружия и техники в армии составляет 68%.