На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория

На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.

В 02:59 ранг пожара был увеличен до номера 4.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.