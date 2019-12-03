На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.
В 02:59 ранг пожара был увеличен до номера 4.
В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.