Кузнецова просит проверить опеку Кубани после спасения из ямы девочки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поручила региональной прокуратуре оценить действия органов опеки Краснодарского края после обнаружения девятилетней девочки в выгребной яме общественного туалета спустя двое суток поисков.
Кузнецова просит проверить опеку Кубани после спасения из ямы девочки
  • Анна Кузнецова
  • © deti.gov.ru

Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить», — заявила Кузнецова.

По её информации, ребёнок пропал 17 ноября, но семья не занималась её поиском, и заявление о пропаже девочки 19 ноября подала её бабушка.

Кузнецова отметила, что мать девочки во время поисков находилась в состоянии алкогольного опьянения и не интересовалась местонахождением дочери.

Ожидается, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейшем устройстве ребёнка.

Кузнецова также сообщила, что в рамках возбуждённого уголовного дела задержан подозреваемый.

Ранее «Юга.ру» передавали, что у девочки, найденной в выгребной яме дома культуры на хуторе Родниковском Краснодарского края, диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.

Ребёнок находится в реанимации.

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