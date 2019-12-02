Кузнецова просит проверить опеку Кубани после спасения из ямы девочки

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поручила региональной прокуратуре оценить действия органов опеки Краснодарского края после обнаружения девятилетней девочки в выгребной яме общественного туалета спустя двое суток поисков.

Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить», — заявила Кузнецова.

По её информации, ребёнок пропал 17 ноября, но семья не занималась её поиском, и заявление о пропаже девочки 19 ноября подала её бабушка.

Кузнецова отметила, что мать девочки во время поисков находилась в состоянии алкогольного опьянения и не интересовалась местонахождением дочери.

Ожидается, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейшем устройстве ребёнка.

Кузнецова также сообщила, что в рамках возбуждённого уголовного дела задержан подозреваемый.

Ранее «Юга.ру» передавали, что у девочки, найденной в выгребной яме дома культуры на хуторе Родниковском Краснодарского края, диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.

Ребёнок находится в реанимации.