В Воронежской области вынесли приговор по делу об истязании семилетнего ребёнка
- РИА Новости
Установлено, что с июня 2017 года по 3 июля 2019 года 29-летний житель города Лиски и его 24-летняя супруга систематически подвергали мальчика побоям и лишали его свободы.
Мужчину обвинили в истязании и незаконном лишении свободы, женщину — по тем же статьям, а также по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Супруг получил срок в два года и шесть месяцев, супруга — в полтора года.
Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.