В Воронежской области вынесли приговор по делу об истязании семилетнего ребёнка

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В Воронежской области вынесли приговор в отношении супругов, обвиняемых по делу об истязании семилетнего сына, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Воронежской области вынесли приговор по делу об истязании семилетнего ребёнка
  • РИА Новости

Установлено, что с июня 2017 года по 3 июля 2019 года 29-летний житель города Лиски и его 24-летняя супруга систематически подвергали мальчика побоям и лишали его свободы.

Мужчину обвинили в истязании и незаконном лишении свободы, женщину — по тем же статьям, а также по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Супруг получил срок в два года и шесть месяцев, супруга — в полтора года.

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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