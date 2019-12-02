Власти Москвы рассказали о планах по объектам капитального строительства в 2020 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о планах по объектам капитального строительства в 2020 году, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

По его словам, на следующий год адресная инвестиционная программа увеличена до 663,9 млрд рублей. Это на 20% превышает сумму за 2019-й.

«Существенно возрастут расходы программы на социальную сферу: в 2020 году они увеличатся на 30% по сравнению с 2019 годом — до 118,2 млрд рублей», — сказал, со своей стороны, глава департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

На объекты здравоохранения направят на 45% больше — 35,6 млрд рублей. Финансирование объектов образования возрастёт на 30% — до 21 млрд рублей.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.