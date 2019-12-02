В Курской области завели уголовные дела по факту производства поддельного алкоголя
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Представители Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с областными коллегами пресекли работу незаконного цеха.
Мощность автоматической линии составляла 10 тыс. бутылок в час.
Также обнаружено более 240 тыс. бутылок с алкоголем, свыше 77 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, более 175 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки.
Кроме того, найден большегруз с полуприцепом, где находилась готовая к реализации продукция.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге изъяли 170 тонн нелегального алкоголя.