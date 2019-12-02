В Курской области завели уголовные дела по факту производства поддельного алкоголя

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В Курской области завели уголовные дела по факту производства фальсифицированного алкоголя, сообщает kp.ru.
В Курской области завели уголовные дела по факту производства поддельного алкоголя
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Представители Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с областными коллегами пресекли работу незаконного цеха.

Мощность автоматической линии составляла 10 тыс. бутылок в час.

Также обнаружено более 240 тыс. бутылок с алкоголем, свыше 77 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, более 175 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки.

Кроме того, найден большегруз с полуприцепом, где находилась готовая к реализации продукция.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге изъяли 170 тонн нелегального алкоголя.

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