Психолог оценил идею запрета детских сигарет и шампанского

Клинический психолог Дмитрий Старостин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал идею запрета сладких сигарет и детского шампанского.

По его мнению, покупка этих продуктов детям воспринимается как поощрение вредных привычек со стороны взрослого.

«Такие продукты, с моей точки зрения, безусловно, являются прямой рекламой табака и алкоголя, поэтому я только за такой запрет. Детей вообще стоит как можно дальше держать от алкоголя и табака, и не важно, настоящие это продукты или обычные сладости», — заявил он.

Психолог добавил, что на зависимость влияют принципы отождествления и контротождествления. Соответственно, в некурящих и непьющих семьях дети менее подвержены зависимости от вредных продуктов.

Ранее специалист по работе с зависимостями, детский психолог Ирина Попова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала предложение ограничить продажу детского шампанского.