В Москве назвали обладателей премии «Гражданская инициатива»

Короткая ссылка
В Москве стали известны обладатели седьмой национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает ФАН.
В Москве назвали обладателей премии «Гражданская инициатива»
  • РИА Новости

В торжественной церемонии награждения приняли участие общественные деятели, представители культуры и спорта, артисты и телеведущие.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своей речи поблагодарил участников проекта за работу и поддержку веры в справедливость. Он также напомнил, что премия для гражданских активистов была создана по задумке Комитета гражданских инициатив.

«Если на первой федеральной премии шесть лет назад мы отбирали победителей из примерно 500 заявок, то сегодня в нашей базе более 6,5 тыс. проектов, и с каждым годом их число растёт. Наше гражданское общество, общество взаимопомощи и солидарности, только усиливается и расширяется», — подчеркнул Кудрин.

По его словам, в рамках премии зарождаются новые форматы взаимодействия власти и граждан.

Ранее телеканал «360» сообщал, что десять молодых учёных и пять авторских коллективов из Подмосковья получат премии за научно-технические достижения и их практическое применение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить