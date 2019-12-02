В Петербурге после капитального ремонта открыли Первый Инженерный мост

В Санкт-Петербурге после капитального ремонта, который продолжался полгода, открыли Первый Инженерный мост.

Как уточняет ФАН, строители отремонтировали железобетонную плиту пролёта моста, заменили асфальтное полотно и отреставрировали декоративные элементы. Стоимость ремонта составила 35 млн рублей.

Директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин в беседе с интернет-изданием «Невские новости» рассказал о подробностях реконструкции моста.

«Мост нам передали, и по своему техническому состоянию он подошёл к капитальному ремонту. Рабочие полностью заменили дефектное железо на пролётах, восстановили окраску. Также были проблемы с гранитной облицовкой», — отметил Кочин.

Готовность объекта также проверили председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин и начальник отдела гидротехнических сооружений комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Юлия Харчилава.

В 2020 году Первый Инженерный мост через реку Мойку отметит 195-летие. Он является объектом культурного наследия федерального значения.