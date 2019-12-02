Пять человек пострадали в результате ДТП на Ямале

Короткая ссылка
Пять человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе.
Пять человек пострадали в результате ДТП на Ямале
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«По предварительным данным, КамАЗ находился на обочине, когда водитель решил выехать на дорогу и не убедился в отсутствии другого транспорта. В этот момент в попутном направлении двигался автобус «Волжанин». Произошло столкновение. Пострадали, предварительно, пять человек», — сказал собеседник.

Уточняется, что столкновение произошло на трассе между Ноябрьском и отдалённым посёлком Вынгапуровским.

Всего в момент происшествия в автобусе находились 13 человек, включая водителя.

Ранее в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.

В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить