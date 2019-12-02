Пять человек пострадали в результате ДТП на Ямале
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«По предварительным данным, КамАЗ находился на обочине, когда водитель решил выехать на дорогу и не убедился в отсутствии другого транспорта. В этот момент в попутном направлении двигался автобус «Волжанин». Произошло столкновение. Пострадали, предварительно, пять человек», — сказал собеседник.
Уточняется, что столкновение произошло на трассе между Ноябрьском и отдалённым посёлком Вынгапуровским.
Всего в момент происшествия в автобусе находились 13 человек, включая водителя.
Ранее в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
В апреле URA.RU сообщало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.