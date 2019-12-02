В Московской области стартовал экологический форум «СтЭКОвка»

Третий региональный экологический форум «СтЭКОвка» открылся в Подмосковье, сообщает телеканал «360».

Форум «СтЭКОвка» проводится по инициативе спикера регионального парламента Игоря Брынцалова третий год подряд.

В этом году в рамках форума будут организованы специальные секции для молодёжных организаций, на которых выступят представители Министерства экологии и природопользования региона, комитета лесного хозяйства, МГИМО. Также планируется проведение образовательной игры «Ринг» и показ спектаклей победителей конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья».

«Форум растёт вместе с его участниками. И в этот раз мы встречаемся в законодательном органе, чтобы в рабочей обстановке серьёзно поговорить о тех экологических задачах, которые стоят перед регионом и страной», — отметил заместитель председателя Мособлдумы Александр Ливадченко на открытии форума.

Он выразил надежду, что встреча будет способствовать принятию необходимых решений, в том числе законодательных.

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