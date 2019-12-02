Эксперты рассказали о росте популярности банковских карт при оплате проезда

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Специалисты российских банков отметили рост популярности использования банковских карт среди пассажиров для оплаты проезда, сообщает kp.ru.
Эксперты рассказали о росте популярности банковских карт при оплате проезда
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Согласно банковским данным, с октября 2018 года по октябрь 2019-го доля таких операций в России выросла в три раза (с 1—1,5% до 3—4,5%). Специалисты также отметили, что сервис стал доступным во многих городах страны, причём в некоторых регионах появилась возможность оплачивать проезд картой с учётом социальной скидки.

По прогнозам экспертов, данный способ расчётов в 2020 году станет ещё популярнее, показатель использования возрастёт до 20%.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса сообщал, что пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.

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