RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за ноябрь

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Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за ноябрь 2019 года.
RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за ноябрь
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 1 880 149, доля — 6,78%.

На второй строчке рейтинга — портал Life, на третьей — РИА Новости.

В октябре RT также возглавил рейтинг MediaMetrics.

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