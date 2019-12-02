RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за ноябрь
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за ноябрь 2019 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 1 880 149, доля — 6,78%.
На второй строчке рейтинга — портал Life, на третьей — РИА Новости.
В октябре RT также возглавил рейтинг MediaMetrics.
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