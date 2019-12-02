Теплоход и танкер столкнулись на реке Дон

На реке Дон произошло столкновение теплохода и танкера. В Росморречфлоте заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото /© Алексей Филиппов

РИА Новости

«Теплоход «Мелита» совершил навал на танкер «В. Ф. Танкер 14» на 2998,5 км судового хода реки Дон», — цитирует РИА Новости представителя ведомства. Отмечается, что на привальном брусе теплохода образовалась трещина, а на танкере — пробоина выше ватерлинии в кормовой части. Как уточняет Nation News, утечки нефтепродуктов не случилось. В конце сентября сообщалось, что два грузовых теплохода столкнулись на реке Лена в Якутии.