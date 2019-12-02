Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

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Эксперты сообщили, что средний чек покупок в «чёрную пятницу» в России уменьшился на 14%, передаёт газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»
  • РИА Новости

По данным организации, общее число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 15%, при этом средний чек уменьшился на 14% (до 9,5 тыс. рублей).

Согласно исследованию, основная доля покупок в период «чёрной пятницы» приходится на интернет-продажи в крупных городах.

«Онлайн-покупки уже давно стали удобными, зачастую они выгоднее, чем в обычных стационарных магазинах. Более того, этот способ экономит время потребителя, что особенно важно в мегаполисе. Плюс онлайн-продажи проникли в большее число товарных категорий, в том числе более низкого ценового сегмента», — отметил директор по маркетингу и PR «Платформы ОФД» Леонид Симаков.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.

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