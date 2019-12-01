Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Комментарий к матчу? Нет-нет, спасибо. Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает или хрюкает, а кто-то побеждает. Я это не всем, а сектантам и фашистам. Что мяч на Кутепова записали, не обидно. Главное — победа», — заявил Дзюба после матча.

На протяжении матча фан-сектор гостей выкрикивал оскорбления в адрес футболиста.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона после матча даже с билетами на поезд.