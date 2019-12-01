Семь человек получили тяжёлые травмы в ДТП с автобусом в Забайкалье
- РИА Новости
«По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работают пять бригад скорой помощи», — заявили в пресс-службе ведомства.
По данным местных властей, авария произошла в районе станции Куэнга в Сретенском районе.
Источник агентства в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, автобус принадлежит туристической компании.
По словам источника, предположительно, в автобусе находились 43 пассажира и водитель.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом на трассе Заинск — Набережные Челны.