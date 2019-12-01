Семь человек получили тяжёлые травмы в ДТП с автобусом в Забайкалье

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В Забайкальском крае автобус съехал с трассы и перевернулся, по предварительным данным, семь человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.
Семь человек получили тяжёлые травмы в ДТП с автобусом в Забайкалье
  • РИА Новости

«По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работают пять бригад скорой помощи», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным местных властей, авария произошла в районе станции Куэнга в Сретенском районе.

Источник агентства в экстренных службах заявил, что, по предварительным данным, автобус принадлежит туристической компании.

По словам источника, предположительно, в автобусе находились 43 пассажира и водитель. 

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что прокуратура Татарстана начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом на трассе Заинск — Набережные Челны.

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