В Москве состоялось открытие нового Карамышевского моста

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В Москве состоялось открытие Карамышевского моста в составе последнего участка Северо-Западной хорды, передаёт kp.ru.
В Москве состоялось открытие нового Карамышевского моста
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«Построен уникальный балочный мост в Нижних Мнёвниках. По сути, мы закончили всю реконструкцию Северо-Западной хорды», — заявил мэр Сергей Собянин.

На мосту три полосы движения в одну сторону и три — в другую. Установлены шумозащитные экраны, а также дугообразные светильники.

Общая протяжённость конструкции составляет 1,4 км.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между станцией метро «Марьина Роща» и платформой «Шереметьевская».

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