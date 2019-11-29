В Госдуме оценили последствия распространения культуры потребления
- РИА Новости
По его словам, всемирная экономическая модель культивирует желание покупать и обладать.
Кроме того, депутат отметил вред для окружающей среды.
«Скоро удельный вес содержания микропластика в Мировом океане превысит удельный вес всей биомассы, которая в этом океане есть. Это жуть», — заявил он.
Как считает Валуев, первопричину нужно было лечить «ещё вчера».
Ранее, как информировал Nation News, специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.