В Госдуме оценили последствия распространения культуры потребления

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, вице-президент российской Федерации хоккея с мячом Николай Валуев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия распространения культуры потребления.
В Госдуме оценили последствия распространения культуры потребления
  • РИА Новости

По его словам, всемирная экономическая модель культивирует желание покупать и обладать.

Кроме того, депутат отметил вред для окружающей среды.

«Скоро удельный вес содержания микропластика в Мировом океане превысит удельный вес всей биомассы, которая в этом океане есть. Это жуть», — заявил он.

Как считает Валуев, первопричину нужно было лечить «ещё вчера».

Ранее, как информировал Nation News, специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

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