В Петербурге рассказали о стоимости проезда на метро в 2020 году

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга определил тарифы на проезд в метрополитене на 2020 год, сообщает Nation News.

С 1 января стоимость разового проезда в подземке будет равна 55 рублям. Единый месячный проездной обойдётся пассажирам в 3015 рублей.

Оплачивать проезд картой «Мир» будет выгоднее, чем покупать жетон. Стоимость поездки в этом случае будет равна 40 рублям. По «Единой картой петербуржца» — 35 рублей.

При использовании единого электронного билета «Подорожник» первые 10 поездок будут стоить 37 рублей, после цена постепенно будет снижаться до 33 рублей. Наименьшей цены проезда в метро тариф достигнет после 41-й поездки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по одному из маршрутов МЦД.