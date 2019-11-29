В Адыгее установили памятник на месте базы партизанского отряда времён Великой Отечественной войны

В Северском районе Краснодарского края установили памятник на месте базирования партизанского отряда имени братьев Игнатовых во времена Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру».

В акции приняли участие члены Адыгейского регионального отделения Русского географического общества, ОНФ в Адыгее и военно-патриотического клуба «Память» школы №16 хутора Суповского.

По словам руководителя клуба Ивана Партного, поиск информации о партизанском отряде проводился при поддержке администрации Северского района Краснодарского края, старожилов и краеведов.

«Работа началась с посещения музея-квартиры семьи Игнатовых. Шаг за шагом, общаясь с местными краеведами и старожилами окрестных станиц, наконец удалось обнаружить искомое место. База располагалась на территории заброшенного лесозавода в горной местности. Здесь с августа 1942 года по февраль 1943 года располагалась основная база партизанского отряда имени братьев Игнатовых», — рассказал Партной.

На месте базы в память о пяти погибших членах отряда был установлен памятник, высажены цветы и пять кипарисов.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области открыли памятник солдату-победителю.