В Госдуме оценили целесообразность «чёрной пятницы»
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- РИА Новости
«Мне вообще не нравится это название «чёрная пятница», и я совершенно не верю во все эти заверения, что товар мне продадут со скидкой 90%. Такие распродажи — это очень нецелесообразно, экономически не обосновано. Не окупаются те вложения и затраты, которые были сделаны первоначально на тот или иной товар», — заявила она.
По словам депутата, гражданам лучше вообще не совершать покупки в этот день, чтобы не дать магазинам себя обмануть.
Ранее член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы».