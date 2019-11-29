В Госдуме оценили целесообразность «чёрной пятницы»

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что распродажи во время «чёрной пятницы» экономически не обоснованы.
В Госдуме оценили целесообразность «чёрной пятницы»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мне вообще не нравится это название «чёрная пятница», и я совершенно не верю во все эти заверения, что товар мне продадут со скидкой 90%. Такие распродажи — это очень нецелесообразно, экономически не обосновано. Не окупаются те вложения и затраты, которые были сделаны первоначально на тот или иной товар», — заявила она.

По словам депутата, гражданам лучше вообще не совершать покупки в этот день, чтобы не дать магазинам себя обмануть.

Ранее член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы».

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