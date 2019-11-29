Эксперт оценила новый способ мошенничества с банковскими картами
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«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, — очень плохие люди. Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко», — заявила эксперт.
Она напомнила, что в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и вызывать полицию мошенники изначально не собираются.
Игнатьева предлагает не реагировать на просьбы достать и вернуть карту, а устроить громкую «возню» у банкомата, привлекая внимание других граждан.
Ранее газета «Известия» сообщала, что, как правило, преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.