Эксперт оценила новый способ мошенничества с банковскими картами

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Психолог Мария Игнатьева в беседе с ФАН оценила новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
Эксперт оценила новый способ мошенничества с банковскими картами
  • © РИА Новости

«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, — очень плохие люди. Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко», — заявила эксперт.

Она напомнила, что в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и вызывать полицию мошенники изначально не собираются.

Игнатьева предлагает не реагировать на просьбы достать и вернуть карту, а устроить громкую «возню» у банкомата, привлекая внимание других граждан.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, как правило, преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.

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