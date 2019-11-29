Эксперт оценила новый способ мошенничества с банковскими картами

Психолог Мария Игнатьева в беседе с ФАН оценила новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.

«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, — очень плохие люди. Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко», — заявила эксперт.

Она напомнила, что в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и вызывать полицию мошенники изначально не собираются.

Игнатьева предлагает не реагировать на просьбы достать и вернуть карту, а устроить громкую «возню» у банкомата, привлекая внимание других граждан.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, как правило, преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.