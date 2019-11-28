В Ленобласти пьяный мужчина полез в драку с сотрудницей полиции

Пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции в городе Пикалёво Ленинградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как отмечает СК, 27 ноября сотрудница полиции вместе с классным руководителем ученицы начальных классов одной из школ пришла по месту жительства малолетней, которая проживает с отцом.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина применил насилие к представителю власти, нанеся ей не менее трёх ударов кулаком в область головы и тела, а также повредил форменное обмундирование сотрудника полиции», — сообщили в ведомстве.

В дело вмешался местный житель, который увидел происходящее, он пресёк действия нападавшего.

Ранее суд арестовал мужчину, который нанёс ножевое ранение сотруднику полиции на станции «Савёловская» Московского метрополитена.