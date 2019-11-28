На Ямале самолёт из Москвы отправили на запасной аэродром из-за погоды

Короткая ссылка
Самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой, был отправлен в Нижневартовск (ХМАО), сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.
На Ямале самолёт из Москвы отправили на запасной аэродром из-за погоды
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, борт был вынужден уйти на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий. Получив метеоданные, экипаж Boeing 737 принял решение об уходе на запасную площадку.

«Причиной стал сильный боковой ветер», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополь сообщал, что шесть самолётов, летевших в Крым, отправлены на запасные аэродромы из-за тумана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить