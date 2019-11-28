На Ямале самолёт из Москвы отправили на запасной аэродром из-за погоды
- РИА Новости
По данным пресс-службы, борт был вынужден уйти на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий. Получив метеоданные, экипаж Boeing 737 принял решение об уходе на запасную площадку.
«Причиной стал сильный боковой ветер», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополь сообщал, что шесть самолётов, летевших в Крым, отправлены на запасные аэродромы из-за тумана.