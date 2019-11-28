В Подмосковье определили победителей экологического конкурса
- РИА Новости
Экологический конкурс прошёл в Московской области в третий раз. Его актуальными темами стали раздельный сбор мусора и переработка отходов. Общая идея всех проектов — как сохранить окружающую среду и сделать её чище.
Всего на конкурс было заявлено более 100 инициатив, большинство из которых заинтересовали подмосковные власти.
«Многие идеи, которые я сегодня почерпнул, оказались для меня неожиданными. Они требуют реальной профессиональной проработки. В рамках сотрудничества с Минэкологии мы часть идей будем рассматривать именно для внедрения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Победителей определили в семи номинациях. В качестве подарков лауреаты получили статуэтку и памятную книгу в холщовой сумке.
Ранее руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин в беседе с НСН оценил ситуацию с экологической промышленностью в России.