В Подмосковье определили победителей экологического конкурса

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В инновационном центре «Сколково» участники экологического конкурса презентовали свои идеи и обсудили проблемы окружающей среды, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье определили победителей экологического конкурса
  • РИА Новости

Экологический конкурс прошёл в Московской области в третий раз. Его актуальными темами стали раздельный сбор мусора и переработка отходов. Общая идея всех проектов — как сохранить окружающую среду и сделать её чище.

Всего на конкурс было заявлено более 100 инициатив, большинство из которых заинтересовали подмосковные власти.

«Многие идеи, которые я сегодня почерпнул, оказались для меня неожиданными. Они требуют реальной профессиональной проработки. В рамках сотрудничества с Минэкологии мы часть идей будем рассматривать именно для внедрения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Победителей определили в семи номинациях. В качестве подарков лауреаты получили статуэтку и памятную книгу в холщовой сумке.

Ранее руководитель отдела рециклинга ООО «СиСорт» Андрей Истомин в беседе с НСН оценил ситуацию с экологической промышленностью в России.

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