Эксперт оценила ситуацию с ЖКХ в России

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественного совета Минстроя Светлана Разворотнева в беседе с ФАН оценила ситуацию с жилищно-коммунальным хозяйством в стране.
Эксперт оценила ситуацию с ЖКХ в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«У нас всегда была тема номер один — начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. По двум основаниям. Это непрозрачность платежей и почему сумма таковых всегда растёт. А в III квартале года поднялась тема, связанная с управлением жилых многоквартирных домов. Тут и их состояние, и взаимодействие с УК, и проведение собраний», — заявила она.

Что касается капитального ремонта, то, по словам Разворотневой, в целом тема уже не настолько актуальна, как раньше, меняется и характер обращений. Она пояснила, что на данный момент большая часть — это жалобы по качеству (около 60% от общего числа).

Как отметила Разворотнева, в начале 2019 года был резкий скачок обращений по твёрдым коммунальным отходам.

«Большинство регионов перешло на новую систему. Сейчас это немножко поутихло», — добавила эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН назвал общую сумму долга населения по ЖКХ.

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