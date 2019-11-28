Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
- РИА Новости
«В 7:40 мск обнаружен второй погибший», — заявил он.
Взрыв с последующим возгоранием на территории частной пивоваренной компании произошёл в 6:40 мск. Частично разрушена хозпостройка.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
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