Стройки в Подмосковье проверят на соблюдение требований пожарной безопасности

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Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверят соблюдение требований пожарной безопасности на стройках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Стройки в Подмосковье проверят на соблюдение требований пожарной безопасности
  • РИА Новости

«Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках», — заявил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

В частности, сотрудники ведомства проверят, правильно ли хранятся горючие материалы и оборудование, и напомнят о необходимости соблюдения соответствующих требований при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Ранее kp.ru сообщал, что учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области.

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