Стройки в Подмосковье проверят на соблюдение требований пожарной безопасности
- РИА Новости
«Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках», — заявил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.
В частности, сотрудники ведомства проверят, правильно ли хранятся горючие материалы и оборудование, и напомнят о необходимости соблюдения соответствующих требований при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Ранее kp.ru сообщал, что учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области.