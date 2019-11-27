В результате ДТП в Челябинской области погибли два человека, ещё трое пострадали

В результате ДТП в Челябинской области погибли два человека, ещё трое получили травмы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АО «УралАвтодор».

Авария произошла на 1645-м километре трассы М5.

«Повреждено 100 метров барьерного ограждения, шесть дорожных знаков. Со слов сотрудников ДПС, в аварии погибли два человека и трое пострадали», — заявили в ведомстве.

На участке ввели реверсивное движение.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали, что на месте работают медики, сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

По информации ФКУ «Южный Урал», сначала столкнулись две попутные фуры, после чего произошло столкновение со встречным грузовиком и «газелью».

«Предварительная причина ДТП — отказ тормозов у фуры на затяжном спуске к реке Юрюзань», — добавили в учреждении.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.