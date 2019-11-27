В Татарстане рассказали о планах по обеспечению детей-сирот жильём

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С 2020 года около 600 детей-сирот в Татарстане будут обеспечены отдельным жильём, что в два раза превышает предыдущий показатель, сообщает «Реальное время».
В Татарстане рассказали о планах по обеспечению детей-сирот жильём
  • РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании парламента.

На данный момент в очереди на получение недвижимости находятся 1,3 тыс. детей-сирот. Как отметил Песошин, очередь планируют закрыть в течение трёх лет.

Из материалов Госсовета к заседанию кабмина следует, что в 2020 году на приобретение жилья для данной категории граждан из регионального бюджета предполагается дополнительно направить 456,7 млн рублей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.

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