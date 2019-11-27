В Татарстане рассказали о планах по обеспечению детей-сирот жильём
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании парламента.
На данный момент в очереди на получение недвижимости находятся 1,3 тыс. детей-сирот. Как отметил Песошин, очередь планируют закрыть в течение трёх лет.
Из материалов Госсовета к заседанию кабмина следует, что в 2020 году на приобретение жилья для данной категории граждан из регионального бюджета предполагается дополнительно направить 456,7 млн рублей.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.