В Ставропольском крае заявили о росте объёма индивидуального жилищного строительства
- РИА Новости
«Рост обусловлен прежде всего тем, что малоэтажное строительство в целом менее чувствительно к изменениям рынка», — заявил глава ведомства Валерий Савченко.
В целом за 10 месяцев в регионе возвели и сдали около 818 тыс. кв. м жилья. Таким образом, на многоэтажные дома пришлось 318 тыс. кв. м.
Больше всего жилой недвижимости строят в Ставрополе, а также в Шпаковском районе, Ессентуках, Пятигорске и Георгиевске.
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