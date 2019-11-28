В Ставропольском крае заявили о росте объёма индивидуального жилищного строительства

С начала 2019 года в Ставропольском крае возвели более 500 тыс. кв. м жилья в секторе частного и малоэтажного строительства, что на 44% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

«Рост обусловлен прежде всего тем, что малоэтажное строительство в целом менее чувствительно к изменениям рынка», — заявил глава ведомства Валерий Савченко.

В целом за 10 месяцев в регионе возвели и сдали около 818 тыс. кв. м жилья. Таким образом, на многоэтажные дома пришлось 318 тыс. кв. м.

Больше всего жилой недвижимости строят в Ставрополе, а также в Шпаковском районе, Ессентуках, Пятигорске и Георгиевске.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.