В Госдуме рассказали о возможности создания единого платёжного документа ЖКХ
- РИА Новости
«Мы сейчас обсуждаем, ведём совместную работу с Минстроем над законопроектом о едином платёжном документе. И если найдём понимание, в каком виде он должен быть, то через это мы будем стараться выходить на законодательное регулирование работы расчётно-кассовых центров с соответствующей ответственностью», — заявил он.
Ранее эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с ФАН оценила предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.