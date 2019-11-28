В Госдуме рассказали о возможности создания единого платёжного документа ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН оценил перспективу создания единого платёжного документа.

«Мы сейчас обсуждаем, ведём совместную работу с Минстроем над законопроектом о едином платёжном документе. И если найдём понимание, в каком виде он должен быть, то через это мы будем стараться выходить на законодательное регулирование работы расчётно-кассовых центров с соответствующей ответственностью», — заявил он.

Ранее эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с ФАН оценила предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.