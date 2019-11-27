В Москве эвакуировали 660 человек из-за пожара в гостинице
- РИА Новости
По данным МЧС, на 11-м этаже здания, расположенного на Измайловском шоссе, было ликвидировано возгорание личных вещей на площади 2 кв. м.
«Администрация вывела людей с этажа в целях безопасности до прибытия сил. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.
При этом источник агентства в экстренных службах заявил, что всего эвакуировали 660 человек.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на МЧС передавал, что из школы в Севастополе эвакуировали 700 человек из-за короткого замыкания.