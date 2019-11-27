В Москве эвакуировали 660 человек из-за пожара в гостинице

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В корпусе «Бета» гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве произошёл пожар, в целях безопасности администрация вывела людей с этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.
В Москве эвакуировали 660 человек из-за пожара в гостинице
  • РИА Новости

По данным МЧС, на 11-м этаже здания, расположенного на Измайловском шоссе, было ликвидировано возгорание личных вещей на площади 2 кв. м.

«Администрация вывела людей с этажа в целях безопасности до прибытия сил. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.

При этом источник агентства в экстренных службах заявил, что всего эвакуировали 660 человек.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на МЧС передавал, что из школы в Севастополе эвакуировали 700 человек из-за короткого замыкания.

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