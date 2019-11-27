В Казанском федеральном университете почтили память Вербицкой

В Казанском федеральном университете почтили память президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, передаёт Inkazan.ru.

«Именно сегодня, в этот момент в одном из ведущих вузов нашей страны, с которым нас связывают дальние и тесные отношения, в Санкт-Петербургском государственном университете, проходит скорбная церемония прощания с выдающейся представительницей академического сообщества», — заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров на заседании учёного и наблюдательного советов.

По его словам, Вербицкая была искренним другом Татарстана и КФУ.

Присутствовавшие на заседании почтили память президента СПбГУ минутой молчания.

Ранее ФАН сообщало о церемонии прощания с Вербицкой в Санкт-Петербурге.